ABC: при крушении самолета в Австралии погибли два человека

Два человека стали жертвами авиакатастрофы в районе аэропорта Голд-Кост в Австралии.

Источник: Аргументы и факты

В Австралии произошло крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли два человека, сообщает ABC.

Авиакатастрофа произошла сразу после взлета воздушного судна с частной взлетно-посадочной полосы, недалеко от аэропорта Голд-Кост.

Известно, что 73-летний пилот и его пассажир скончались на месте происшествия. Другие лица на борту отсутствовали.

Съемки с места происшествия демонстрируют, что в результате аварии также загорелись близлежащие деревья, а зеленая трава полностью обуглилась.

Ранее сообщалось, что в американском штате Мэн также разбился бизнес-джет Bombardier Challenger 650.