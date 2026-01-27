ABC: при крушении самолета в Австралии погибли два человека

В Австралии произошло крушение легкомоторного самолета, в результате которого погибли два человека, сообщает ABC.
Авиакатастрофа произошла сразу после взлета воздушного судна с частной взлетно-посадочной полосы, недалеко от аэропорта Голд-Кост.
Известно, что 73-летний пилот и его пассажир скончались на месте происшествия. Другие лица на борту отсутствовали.
Съемки с места происшествия демонстрируют, что в результате аварии также загорелись близлежащие деревья, а зеленая трава полностью обуглилась.
