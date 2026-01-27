Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США не менее 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма

Мощный зимний шторм, обрушившийся на территорию Соединённых Штатов, унёс жизни по меньшей мере 30 человек.

Мощный зимний шторм, обрушившийся на территорию Соединённых Штатов, унёс жизни по меньшей мере 30 человек. Как сообщает Associated Press, стихия с сильными морозами, снегопадами и ледяными дождями прошлась по огромной территории протяжённостью около 2100 километров от Арканзаса до Новой Англии.

В наиболее пострадавших районах высота снежного покрова достигла 30−50 сантиметров, а температура с учётом ветра опускалась до −31 градуса. В число погибших вошли люди, попавшие под снегоуборочную технику в Массачусетсе и Огайо, подростки, погибшие в авариях на санках в Арканзасе и Техасе, женщина, найденная под снегом в Канзасе, а также восемь человек, тела которых были обнаружены в Нью-Йорке за выходные.

Шторм вызвал масштабные перебои в энергоснабжении, оставив без электричества более 560 тысяч потребителей, в основном на юге страны, и серьёзно нарушил авиасообщение: по данным FlightAware, было отменено или задержано свыше 12 тысяч рейсов. Метеорологи предупреждают о новом притоке арктического воздуха и возможности следующего шторма на Восточном побережье.

Ранее сообщалось, что на восточном побережье Австралии разбился самолет.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше