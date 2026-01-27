В США не менее 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма

В наиболее пострадавших районах высота снежного покрова достигла 30−50 сантиметров, а температура с учётом ветра опускалась до −31 градуса. В число погибших вошли люди, попавшие под снегоуборочную технику в Массачусетсе и Огайо, подростки, погибшие в авариях на санках в Арканзасе и Техасе, женщина, найденная под снегом в Канзасе, а также восемь человек, тела которых были обнаружены в Нью-Йорке за выходные.