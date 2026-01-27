В США не менее 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма

Мощный зимний шторм, обрушившийся на территорию Соединённых Штатов, унёс жизни по меньшей мере 30 человек. Как сообщает Associated Press, стихия с сильными морозами, снегопадами и ледяными дождями прошлась по огромной территории протяжённостью около 2100 километров от Арканзаса до Новой Англии.
В наиболее пострадавших районах высота снежного покрова достигла 30−50 сантиметров, а температура с учётом ветра опускалась до −31 градуса. В число погибших вошли люди, попавшие под снегоуборочную технику в Массачусетсе и Огайо, подростки, погибшие в авариях на санках в Арканзасе и Техасе, женщина, найденная под снегом в Канзасе, а также восемь человек, тела которых были обнаружены в Нью-Йорке за выходные.
Шторм вызвал масштабные перебои в энергоснабжении, оставив без электричества более 560 тысяч потребителей, в основном на юге страны, и серьёзно нарушил авиасообщение: по данным FlightAware, было отменено или задержано свыше 12 тысяч рейсов. Метеорологи предупреждают о новом притоке арктического воздуха и возможности следующего шторма на Восточном побережье.
Ранее сообщалось, что на восточном побережье Австралии разбился самолет.
