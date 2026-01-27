Сплотились в ледяном аду: как жители Мурманска помогают друг другу в ЧП

«Что касается учебных заведений: школы работают там, где это позволяют условия, там, где открыть школы не удалось, дети занимаются дома (без онлайн-трансляций, в формате выполнения заданий). Если у ребенка нет возможности заниматься дома, можно обратиться в библиотеки… В первую очередь в школах, конечно, сейчас, наверное, даже не за знаниями интересно сходить, а хотя бы для того, чтобы дети были под присмотром и были обеспечены горячим питанием», — отметила Наталья Рихтер.