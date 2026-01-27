Сплотились в ледяном аду: как жители Мурманска помогают друг другу в ЧП

23 января стало днём испытаний для столицы Заполярья. Из-за обрушения пяти опор линий электропередачи Мурманск и Североморск погрузились в темноту и холод. Было возбуждено уголовное дело о халатности, а в регионе объявлен режим ЧС. Сейчас энергетики в тяжелейших погодных условиях борются за каждый киловатт, а городская жизнь перестроилась на новый, аварийный лад. Как Мурманск справляется с крупнейшим блэкаутом, что делают власти и как ведут себя обычные горожане — в нашем материале на основе эксклюзивных комментариев администрации и жителей города.
Точки тепла: что предлагают в пунктах поддержки.
В городе развернули специальные пункты поддержки населения. Эти точки стали настоящими оазисами тепла и заботы в охлаждённом городе. Как рассказала начальник управления пресс-службы информации администрации Мурманска Наталья Рихтер, эти пункты очень востребованы.
«Пункты помощи очень востребованы. Мы регулярно публикуем информацию об их работе и ведем фотофиксацию, чтобы жители видели реальную ситуацию. В этих пунктах можно: выпить чаю с печеньем и получить кипяток, воспользоваться микроволновыми печами, чтобы разогреть еду и обеспечить себя горячим питанием, зарядить мобильные телефоны. Можно будет поесть и гречневую кашу (сейчас разворачиваются полевые кухни, горячее питание будет готово чуть позже)», — сообщила Рихтер.
За два дня, 24 и 25 января, цифры говорят сами за себя: горячим питанием воспользовались 5600 человек, а сами пункты поддержки посетили более 2000 мурманчан.
Школы, библиотеки и каша: как учатся и питаются дети.
Один из самых острых вопросов в такой ситуации — судьба детей. Учебный процесс пришлось экстренно перестраивать. Решение принимается по каждому учреждению отдельно, исходя из местных условий.
«Что касается учебных заведений: школы работают там, где это позволяют условия, там, где открыть школы не удалось, дети занимаются дома (без онлайн-трансляций, в формате выполнения заданий). Если у ребенка нет возможности заниматься дома, можно обратиться в библиотеки… В первую очередь в школах, конечно, сейчас, наверное, даже не за знаниями интересно сходить, а хотя бы для того, чтобы дети были под присмотром и были обеспечены горячим питанием», — отметила Наталья Рихтер.
Особый акцент делается на организации питания. Центр школьного питания продолжает свою работу, развозя продукты.
«Всё организовано для того, чтобы детям в функционирующих сейчас школах было тепло, хорошо и уютно», — обозначила представитель администрации.
Таким образом, школы стали не только образовательными, но и социальными центрами поддержки семей.
Когда вернется свет? Динамичная ситуация и «ротация».
Самый главный вопрос, который волнует каждого жителя, — сроки полного восстановления электроснабжения. Однозначного ответа нет, многое зависит от успехов ремонтных бригад.
«Ситуация с электроэнергией в городе динамичная, сколько конкретно домов остаются без света, сказать сложно: специалисты проводят так называемую ротацию, периодически переключая разные объекты, чтобы распределить нагрузку», — сказала Рихтер.
Это означает, что свет могут давать на несколько часов, затем отключать для подачи в другой район, чтобы не допустить поломок и равномерно прогреть системы.
Оптимистичную ноту озвучил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заявив, что примерно в 80% домов региона уже восстановлены подача воды, электричества и тепла. Однако путь к стопроцентной нормализации жизни ещё предстоит пройти.
Народная солидарность: от гостиниц до частных машин.
Подлинным открытием этой чрезвычайной ситуации стала невероятная сплочённость и отзывчивость мурманчан. Власти отмечают, что помощь организуется не только сверху, но и снизу, от самих жителей и бизнеса.
«В социальных сетях люди сами предлагают помощь: например, одна женщина написала, что готова бесплатно отвезти на машине родителей с детьми в больницу или куда-нибудь еще при необходимости. Многие гостиницы пошли навстречу и предоставляют временное жилье семьям с грудными детьми, которым сейчас особенно трудно в бытовом плане», — поделилась Наталья Рихтер.
Эта волна взаимопомощи не стихает. Она добавила, что волонтеры работают уже третьи сутки в круглосуточном режиме. «Такая сплоченность очень радует», — поделилась она.
В условиях сурового климата и внешних трудностей именно человеческое тепло и готовность помочь ближнему становятся главным ресурсом для преодоления кризиса.
Город, который не сломался.
Мурманск переживает серьёзнейшее испытание на прочность инфраструктуры и духа. Пока энергетики в авральном режиме восстанавливают опоры, жизнь в городе, благодаря скоординированным действиям и массовой народной поддержке, продолжается.
Ситуация остаётся сложной, но управляемой. Главный итог этих дней — подтверждение известной истины: настоящий северный характер проявляется не в бытовом комфорте, а в умении объединиться и поддержать друг друга в самой экстремальной ситуации. Город не просто переживает блэкаут — он демонстрирует образец стойкости и человечности.