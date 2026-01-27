В Хабаровске ссылка от хорошей знакомой оставила мужчину без 30 тысяч

Спустя некоторое время мужчина зашёл в мобильный банковский сервис и обнаружил два списания по 15 тысяч рублей — в счёт оплаты услуг на одном из маркетплейсов. При этом коды подтверждения он никому не сообщал, звонков от неизвестных не получал и банковскую карту не терял.