В Хабаровске ссылка от хорошей знакомой оставила мужчину без 30 тысяч

В полицию Хабаровска обратился 37-летний житель Индустриального района, — сообщает hab.aif.ru.
В Хабаровске мужчина рассказал, что в мессенджере получил сообщение от знакомой со ссылкой. Перейдя по ней, он попал в группу под названием «Помоги опознать» и открыл прикреплённый файл. После этого экран телефона завис.
Спустя некоторое время мужчина зашёл в мобильный банковский сервис и обнаружил два списания по 15 тысяч рублей — в счёт оплаты услуг на одном из маркетплейсов. При этом коды подтверждения он никому не сообщал, звонков от неизвестных не получал и банковскую карту не терял.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщил начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.
В полиции уточняют, что мошенники всё чаще используют фейковые рассылки со взломанных аккаунтов. Переход по таким ссылкам может привести на фишинговые сайты или к установке вредоносного программного обеспечения. В подобных случаях злоумышленники получают удалённый доступ к телефону и мобильному банковскому сервису, после чего совершают хищение денежных средств.
Правоохранители рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам даже в сообщениях от знакомых, предварительно связываться с отправителем по телефону и не скачивать файлы из подозрительных источников.