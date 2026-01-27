При пожаре двух домов в СНТ Уфы погибла пожилая женщина

«К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия горели два кирпичных садовых дома. При тушении пожара, к сожалению, была обнаружена, предположительно, 85-летняя женщина», — говорится в сообщении спасателей.