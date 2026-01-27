Ричмонд
При пожаре двух домов в СНТ Уфы погибла пожилая женщина

Один человек погиб при пожаре в садовом некоммерческом товариществе в Орджоникидзевском районе Уфы, сообщили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Источник: МЧС РФ

Сообщение о возгорании в СНТ «Коллективный сад № 3» поступило в МЧС поздно вечером 26 января.

«К месту вызова незамедлительно были направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия горели два кирпичных садовых дома. При тушении пожара, к сожалению, была обнаружена, предположительно, 85-летняя женщина», — говорится в сообщении спасателей.

Пожар ликвидирован. На месте работает дознаватель МЧС России и оперативно-следственная группа.

Ранее в Уфе во время пожара в многоэтажке спасли семь человек, сообщал Башинформ.