«Это была засада»: адвокат раскрыл новые подробности по драке с убийством в Шымкенте

Адвокат Талгат Есимов заявил, что подозреваемые по резонансному делу о драке и убийстве заранее спланировали преступление и подготовились к нему, передает Otyrar.kz.

Источник: Nur.kz

На прошлой неделе в Сети распространилось видео ДТП в Шымкенте, которое переросло в массовую драку со смертельным исходом.

Отмечалось, что после столкновения двух автомобилей к конфликту подключилась третья машина. В результате один мужчина получил многочисленные колото-резаные ранения, еще одного силой увезли за город, где позже обнаружили его тело.

Адвокат потерпевшей стороны Талгат Есимов считает, что преступники заранее готовились к покушению. «Все СМИ пишут, что это нарушение дорожного движения, из-за чего произошла драка, но нарушение ПДД было засадой, никто не думал о своих машинах. Цель была — Колесников Василий (убитый за городом — прим. ред.), которого они должны были похитить и убить в дальнейшем, что они и реализовали», — заявил юрист.

По словам Есимова, в этом случае полицейские сработали профессионально и в первые сутки задержали пять человек, позже — еще нескольких. Еще один подозреваемый находится в розыске.

«Я считаю, что наглые действия данных лиц — это вызов нашему современному обществу, а позиция президента — закон и порядок. Поэтому нужно показательно провести открытый судебный процесс, и наша позиция — только пожизненное заключение. Таким лицам не место в нашем современном обществе», — заключил Есимов.

Напомним, по факту трагедии возбудили три уголовных дела по статьям «Убийство», «Хулиганство с применением оружия» и «Похищение человека».

Расследование взял под контроль центральный аппарат МВД, и в Шымкент направили руководителей криминальной полиции, следственного департамента и департамента собственной безопасности.

Напомним, сегодня стало известно, что пострадавшего в результате драки перевели из реанимации в хирургическое отделение.