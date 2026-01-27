«Это была засада»: адвокат раскрыл новые подробности по драке с убийством в Шымкенте

На прошлой неделе в Сети распространилось видео ДТП в Шымкенте, которое переросло в массовую драку со смертельным исходом.
Отмечалось, что после столкновения двух автомобилей к конфликту подключилась третья машина. В результате один мужчина получил многочисленные колото-резаные ранения, еще одного силой увезли за город, где позже обнаружили его тело.
Адвокат потерпевшей стороны Талгат Есимов считает, что преступники заранее готовились к покушению. «Все СМИ пишут, что это нарушение дорожного движения, из-за чего произошла драка, но нарушение ПДД было засадой, никто не думал о своих машинах. Цель была — Колесников Василий (убитый за городом — прим. ред.), которого они должны были похитить и убить в дальнейшем, что они и реализовали», — заявил юрист.
По словам Есимова, в этом случае полицейские сработали профессионально и в первые сутки задержали пять человек, позже — еще нескольких. Еще один подозреваемый находится в розыске.
«Я считаю, что наглые действия данных лиц — это вызов нашему современному обществу, а позиция президента — закон и порядок. Поэтому нужно показательно провести открытый судебный процесс, и наша позиция — только пожизненное заключение. Таким лицам не место в нашем современном обществе», — заключил Есимов.
Напомним, по факту трагедии возбудили три уголовных дела по статьям «Убийство», «Хулиганство с применением оружия» и «Похищение человека».
Расследование взял под контроль центральный аппарат МВД, и в Шымкент направили руководителей криминальной полиции, следственного департамента и департамента собственной безопасности.
Напомним, сегодня стало известно, что пострадавшего в результате драки перевели из реанимации в хирургическое отделение.