«Это была засада»: адвокат раскрыл новые подробности по драке с убийством в Шымкенте

Адвокат потерпевшей стороны Талгат Есимов считает, что преступники заранее готовились к покушению. «Все СМИ пишут, что это нарушение дорожного движения, из-за чего произошла драка, но нарушение ПДД было засадой, никто не думал о своих машинах. Цель была — Колесников Василий (убитый за городом — прим. ред.), которого они должны были похитить и убить в дальнейшем, что они и реализовали», — заявил юрист.