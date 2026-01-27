Ричмонд
Аварийно-восстановительные работы на ДВЖД у станции Корфовская завершены

Восстановлено движение поездов после схода вагонов с углем.

Источник: Хабаровский край сегодня

На станции Корфовская недалеко от Хабаровска полностью завершены аварийно-восстановительные работы на Дальневосточной железной дороге. Ремонт проходил после схода с рельсов 16 вагонов с углем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Главное управление МЧС по Хабаровскому краю сообщило о завершении восстановительных работ на станции. Движение составов осуществляется в штатном режиме. За время ремонтных работ задержки поездов не допущено.

Напомним: утром 24 января в районе станции Корфовская с рельсов сошли 16 груженных углем вагонов, десять из них опрокинулись. Пострадавших и погибших в результате аварии не было.

К месту схода вагонов оперативно направили два аварийно-восстановительных поезда Дальневосточной железной дороги.

По предварительной оценке, ущерб составил более 1 млн рублей.