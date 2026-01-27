МВД предупредило о новой схеме обмана с «неоплаченными штрафами ГАИ»

В МВД подчеркнули, что ни сотрудники госорганов, ни представители банков не требуют сообщать коды из СМС. Ведомство призвало не выполнять инструкции неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, и ни при каких обстоятельствах не передавать коды, поступающие от «Госуслуг», банков и других онлайн-сервисов.