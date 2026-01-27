МВД предупредило о новой схеме обмана с «неоплаченными штрафами ГАИ»

По данным ведомства, жертве звонит неизвестный, представляющийся сотрудником службы судебных приставов. Он сообщает о якобы имеющемся неоплаченном штрафе ГАИ, по которому уже начислены крупные пени. Для проверки информации злоумышленник предлагает зайти в личный кабинет на «Госуслугах» и просит назвать код из СМС, который в этот момент приходит на телефон.
После передачи кода разговор обрывается. Спустя некоторое время потерпевшему звонят уже другие лица — под видом «сотрудника Росфинмониторинга» и «работника ФСБ». Они убеждают человека, что тот, сообщив код, передал персональные данные мошенникам. Далее следует утверждение, что злоумышленников якобы удалось отследить, однако для их задержания необходимо срочно «обезопасить» средства.
Под этим предлогом гражданина склоняют обналичить все сбережения и перевести деньги на так называемый «безопасный счет», который на деле принадлежит мошенникам.
В МВД подчеркнули, что ни сотрудники госорганов, ни представители банков не требуют сообщать коды из СМС. Ведомство призвало не выполнять инструкции неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, и ни при каких обстоятельствах не передавать коды, поступающие от «Госуслуг», банков и других онлайн-сервисов.
