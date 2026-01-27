Омичка продиктовала по телефону код из смс и лишилась 1,2 миллиона рублей

В отдел МВД России по Москаленскому району обратилась 51-летняя жительница районного центра. Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником энергосбытовой компании и сообщил о необходимости замены счетчика электроэнергии. В ходе беседы сельчанка получила код в смс-сообщении, но не обратив внимание, что он предназначался для авторизации на портале «Госуслуги». Она продиктовала его собеседнику. Спустя некоторое время ей пришло СМС о списании с ее банковского счета 1 200 000 рублей.