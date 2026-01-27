Ричмонд
Омичка продиктовала по телефону код из смс и лишилась 1,2 миллиона рублей

Все многолетние сбережения 51-летней жительницы Москаленского района были украдены мошенниками, получившими доступ к странице сельчанки на сайте «Госуслуги».

Источник: Комсомольская правда

Очередную миллионную аферу провернули телефонные мошенники в Омской области. Просьбу продиктовать код из смс выполнила жительница поселка Москаленки. По итогу женщина лишилась 1,2 миллионов рублей — всех своих многолетних сбережений.

В отдел МВД России по Москаленскому району обратилась 51-летняя жительница районного центра. Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником энергосбытовой компании и сообщил о необходимости замены счетчика электроэнергии. В ходе беседы сельчанка получила код в смс-сообщении, но не обратив внимание, что он предназначался для авторизации на портале «Госуслуги». Она продиктовала его собеседнику. Спустя некоторое время ей пришло СМС о списании с ее банковского счета 1 200 000 рублей.

В полиции сообщили, что направили необходимые запросы в банковские организации и операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.