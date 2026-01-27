Дело ОПС экс-ректора ВГУЭС Лазарева отправили в Ленинский суд Владивостока

Об этом написал Telegram-канал «Примадвокатура», уточнив, что сначала дело «выпнули» из Первомайского районного суда в другой, а теперь выяснилось, что его направили именно в Ленинский. По словам журналистов, Ларичева посчитала эпизоды, относящиеся к разным частям города, распределёнными поровну: три эпизода приходятся на Первомайский район и три — на Ленинский, но один из эпизодов по Ленинскому району квалифицируется как особо тяжкий, поэтому материалы передали туда.