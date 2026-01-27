Дело ОПС экс-ректора ВГУЭС Лазарева отправили в Ленинский суд Владивостока

Дело об организованном преступном сообществе бывшего ректора ДВГУ и почётного гражданина Владивостока Геннадия Лазарева передали из Первомайского в Ленинский районный суд города. Решение о смене подсудности приняла судья Первомайского районного суда Ксения Ларичева, которая сочла, что рассматривать материалы нужно там, где фигурирует эпизод особо тяжкого преступления.
Об этом написал Telegram-канал «Примадвокатура», уточнив, что сначала дело «выпнули» из Первомайского районного суда в другой, а теперь выяснилось, что его направили именно в Ленинский. По словам журналистов, Ларичева посчитала эпизоды, относящиеся к разным частям города, распределёнными поровну: три эпизода приходятся на Первомайский район и три — на Ленинский, но один из эпизодов по Ленинскому району квалифицируется как особо тяжкий, поэтому материалы передали туда.
В состав сообщества, которое следствие называет ОПС Лазарева, входят сам бывший депутат и экс-ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев, бухгалтер вуза Ольга Буглак и учредитель нескольких автономных некоммерческих организаций Светлана Ширшикова. Одним из потерпевших по делу указан Владивостокский государственный университет (ВВГУ, ранее ВГУЭС), интересы которого в процессе должна представить ректор вуза Татьяна Терентьева.
Авторы канала напоминают, что Татьяна Терентьева долгое время была проректором ВГУЭС при Лазареве, а в 2016 году сменила его на посту руководителя университета.
Об уголовных делах, связанных с Геннадием Лазаревым «АиФ-Приморье» неодонкратно писали в своих публикациях.