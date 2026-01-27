ПВО ночью уничтожила 19 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше