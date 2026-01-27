Ричмонд
ПВО ночью уничтожила 19 украинских беспилотников

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 19 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над акваторией Азовского моря, один БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

