Сотрудник МЧС продавал должность в своём ведомстве за доллары

Однако «кадровый бизнес» оказался недолгим. В ходе оперативного мероприятия, проведённого совместно сотрудниками Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, инспектор был задержан с поличным в одном из кафе района при получении запрошенной суммы. Деньги изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.