Сотрудник МЧС продавал должность в своём ведомстве за доллары

Vaib.uz (новости Узбекистана. 27 января). Оперативники Службы государственной безопасности задержали очередного чиновника, решившего подзаработать на продаже должностей. На этот раз с поличным попался инспектор отдела по чрезвычайным ситуациям Балыкчинского района Андижанской области.

Источник: Vaib.Uz

Как выяснилось, сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, злоупотребляя своим служебным положением, вошёл в доверие к гражданину и, прикрываясь «нужными знакомствами» среди должностных лиц, пообещал помочь с трудоустройством его родственника. Цена вопроса — 1 800 долларов.

Однако «кадровый бизнес» оказался недолгим. В ходе оперативного мероприятия, проведённого совместно сотрудниками Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, инспектор был задержан с поличным в одном из кафе района при получении запрошенной суммы. Деньги изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части третьей статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения), а также по статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.