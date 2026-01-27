Сотрудник МЧС продавал должность в своём ведомстве за доллары

Как выяснилось, сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, злоупотребляя своим служебным положением, вошёл в доверие к гражданину и, прикрываясь «нужными знакомствами» среди должностных лиц, пообещал помочь с трудоустройством его родственника. Цена вопроса — 1 800 долларов.
Однако «кадровый бизнес» оказался недолгим. В ходе оперативного мероприятия, проведённого совместно сотрудниками Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями, инспектор был задержан с поличным в одном из кафе района при получении запрошенной суммы. Деньги изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части третьей статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения), а также по статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.