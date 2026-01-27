Ричмонд
Голливуд во дворе: погоня, авария и драка на Юнусабаде

Vaib.uz (новости Узбекистана. 27 января). Настоящий голливудский боевик развернулся в одном из ташкентских дворов. Здесь было всё — погоня, попытка залезть в движущийся автомобиль, ДТП и драка. И все это попало на видео, завирусившееся в соцсетях.

Источник: Vaib.Uz

По словам пользователей, видео было снято в Юнусабадском районе, в квартале Ц-2. На кадры, предположительно, попали разборки между супругами: мужчина якобы застал свою жену в чужой машине, разговаривающей с другим мужчиной.

На видео хорошо видно, как кроссовер пытается уехать, в то время как разъярённый мужчина лезет в окно автомобиля. Испуганный водитель теряет управление на повороте и врезается в припаркованные машины. В этот момент мужчина, пытавшийся проникнуть в салон, падает на асфальт, но словно какой-то терминатор тут же поднимается и бросается уже на капот, пытаясь остановить автомобиль.

Далее из машины выбегают мужчина и женщина. Видео обрывается, однако очевидцы утверждают, что между мужчинами быстро завязалась драка, а женщина пыталась их разнять. К счастью, на помощь подоспели прохожие. Впрочем, конфликт на этом не закончился — участники ещё несколько раз пытались сойтись в схватке.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали произошедшее.