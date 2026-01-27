«Феруз» оказался подругой: в Бухаре раскрыли схему шантажа через Telegram

Новый знакомый был внимательным, говорил правильные слова и создавал ощущение, будто знает её всю жизнь.
Спустя некоторое время девушка решилась на роковую ошибку — отправила Ферузу свои конфиденциальные фото и видео. Как позже выяснилось, именно этого он и добивался.
Дальше последовал классический шантаж: либо 6 000 долларов, либо откровенные материалы отправятся всей семье — родителям и родственникам. Однако в этот раз сценарий пошёл не по плану вымогателя. Девушка не стала поддаваться угрозам и обратилась в правоохранительные органы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий схема преступления была раскрыта. Для фиксации факта вымогательства часть требуемой суммы — 2 миллиона сумов — была переведена на пластиковую карту, указанную злоумышленником. После этого «Феруз» был задержан.
Но самое интересное ждало впереди. После установления личности преступника девушку ожидал лёгкий, но крайне неприятный шок. Под именем Феруза скрывалась… её давняя подруга. Судя по всему, она решила «оригинально» решить финансовый вопрос и придумала, как ей казалось, беспроигрышный план. Именно поэтому она так легко вошла в доверие — слишком хорошо знала свою жертву.
В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части первой статьи 165 (вымогательство) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.