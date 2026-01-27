«Феруз» оказался подругой: в Бухаре раскрыли схему шантажа через Telegram

Vaib.uz (новости Узбекистана. 27 января). Интересная история, которая невольно заставляет усомниться в женской дружбе, произошла в Бухаре. Всё началось в январе этого года, когда девушка познакомилась в Telegram с парнем по имени Феруз. Общение завязалось быстро и, как это часто бывает в интернете, почти сразу перешло в режим «он понимает меня лучше всех».