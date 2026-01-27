Спасатели рассказали, как тушили пожар в омских «Кузьминках»

Пожар на улице Взлётной в Омске произошёл 25 января. В семь часов утра в микрорайоне «Кузьминки» загорелся балкон и квартира на 7 этаже 19-жтажного дома. К месту происшествия оперативно прибыли 35 сотрудников 24 пожарно-спасательной части Омска и 9 единиц техники.
В пресс-службе МЧС по Омской обалсти рассказали подробности спасения жильцов и тушения огня. Оказалось, что спецтехника столкнулась с трудностями при подъезде к дому из-за парковки машин. Кроме того, пожарным был крайне необходим коленчатый подъемник, но из-за автомобилей жильцов подъехать к дому он не смог. Обследование проводили с помощью автолестницы, что увеличило время тушения. Не помогала и морозная погода на улице. Существовал риск перемерзания насосов и рукавных линий.
К моменту прибытия спасателей огонь уже охватил балкон и квартиру, дым заполнил верхние этажи. Пожарная сигнализация помогла 96 жильцам самостоятельно покинуть дома. Газодымозащитная служба с помощью спасустройств спасли 29 жильцов. Они не могли выбраться самостоятельно. Некоторые ждали спасателей в ванной комнате. Для всех эвакуированных был организован пункт обогрева в специальном автобусе.
Четверо жильцов позже были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Через сутки в больнице скончалась женщина. Она получила 85% ожогов тела. Предварительно установлено, что это соседка горевшей квартиры.
Всего огонь уничтожил 47 квадратных метров жилья. Полностью выгорела квартира и балкон, где начался пожар. Пострадал балкон этажом выше и облицовка на девятом этаже.
Проводником для огня служил слой минеральной ваты между стеной и облицовочной плиткой высотки. Для предотвращения повторного возгорания пришлось вскрывать облицовку. Рукавную линию тянули через подъезд, мощный лафетный ствол подали снаружи.
Открытое горение в многоэтажке ликвидировали за 1 час 14 минут. Дознаватели устанавливают причину пожара. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электрооборудования на балконе. Официальной экспертизы пока не опубликовано.