Спасатели рассказали, как тушили пожар в омских «Кузьминках»

В пресс-службе МЧС по Омской обалсти рассказали подробности спасения жильцов и тушения огня. Оказалось, что спецтехника столкнулась с трудностями при подъезде к дому из-за парковки машин. Кроме того, пожарным был крайне необходим коленчатый подъемник, но из-за автомобилей жильцов подъехать к дому он не смог. Обследование проводили с помощью автолестницы, что увеличило время тушения. Не помогала и морозная погода на улице. Существовал риск перемерзания насосов и рукавных линий.