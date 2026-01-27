На юге Красноярского края полицейский обстрелял колеса ВАЗа с водителем-бесправником

Инцидент произошел ночью 23 января в селе Субботино. Сегодня в ГУ МВД рассказали подробности: полицейские заметили ВАЗ, который вилял из стороны в сторону, и потребовали от водителя остановиться, но он не отреагировал. Включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, госавтоинспекторы начали преследование.
«Сотрудниками было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Инспектор предупредил нарушителя о своем намерении, после чего произвел предупредительный выстрел в воздух, но водитель продолжил движение. Тогда автополицейский открыл огонь по колесам машины, в результате она получила механические повреждения и остановилась», — рассказали в ГУ МВД.
Установлено, что за рулем находился 23-летний житель села Средняя Шушь, машина принадлежит ему.
В отношении нарушителя составили несколько административных материалов: за езду без прав и других документов (ч. 1 ст. 12.7 и ст. 12.3 КоАП РФ) на незарегистрированном авто (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), не пристегнутый ремень безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) и неподчинение полиции (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ). Машина изъята и помещена на спецстоянку.