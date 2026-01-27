На юге Красноярского края полицейский обстрелял колеса ВАЗа с водителем-бесправником

«Сотрудниками было принято решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. Инспектор предупредил нарушителя о своем намерении, после чего произвел предупредительный выстрел в воздух, но водитель продолжил движение. Тогда автополицейский открыл огонь по колесам машины, в результате она получила механические повреждения и остановилась», — рассказали в ГУ МВД.