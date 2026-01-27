Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 19 беспилотников ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, девять дронов ликвидировали над Курской областью, еще пять — над Краснодарским краем, три — над акваторией Азовского моря.

Кроме того, атаке подверглись Орловская и Белгородская области — там сбили по одному беспилотнику ВСУ, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее женщина, которая получила тяжелые ранения из-за атаки украинских дронов на Воронеж в ночь на 11 января, скончалась в больнице — она не смогла восстановиться после операции.

В тот же день в Славянске-на-Кубани осколки беспилотника ВСУ упали на территорию двух предприятий, что привело к возгораниям. В результате инцидента один человек был ранен.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше