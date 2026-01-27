Силы ПВО России за ночь сбили 19 украинских беспилотников над пятью регионами

Основной удар пришёлся на Курскую область — там были ликвидированы девять дронов. Ещё пять беспилотников сбили над территорией Краснодарского края, три — над акваторией Азовского моря. По одному аппарату уничтожено в воздушном пространстве Орловской и Белгородской областей.
В военном ведомстве уточнили, что все цели были успешно нейтрализованы в ночное время дежурными средствами ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, обстановка находится под контролем профильных служб.
Ранее Life.ru писал, что жители Курска сообщили о серии мощных взрывов в ночном небе. По словам очевидцев, около часа ночи в разных районах города было слышно до семи громких хлопков и заметны вспышки.
