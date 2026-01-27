Пенсионер из Минусинска получил «условку» за ложное сообщение о минировании Саяно-Шушенской ГЭС

Как установил суд, вечером 4 октября пенсионер позвонил по номеру экстренных служб и сообщил, что Саяно-Шушенская гидроэлектростанция заминирована и будет взорвана. Для проверки сообщения были задействованы силы полиции Минусинска и Саяногорска, что нанесло материальный ущерб бюджету на общую сумму более 16 тысяч рублей.
Утром 7 октября он повторил «шутку», позвонив с телефона вахтера общежития, в котором проживал, и сообщив о минировании. В суде мужчина полностью признал свою вину.
Его признали виновным по двум эпизодам заведомо ложного сообщения об акте терроризма. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.