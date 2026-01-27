Ричмонд
Тело утонувшего в машине мужчины подняли спасатели Посольского подразделения БПСО

Иномарка выехала на неокрепший лед и затонула 26 января.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 27 января. Спасатели Посольского подразделения БПСО МЧС России обнаружили и подняли тело утонувшего мужчины. 26 января Honda CR-V выехала на неокрепший лед и затонула на озере Байкал в дельте реки Селенга в районе населённого пункта Шигаево Кабанского района Бурятии.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, в машине находились два человека. Один из них смог выбрыться на поверхность, водитель погиб.

Спасатели совершили водолазные спуски на глубину 6 метров и обнаружили автомобиль. Тело утонувшего мужчины находилось на водительском сидении, его подняли и передали сотрудникам полиции.

Ранее агентство сообщало, что вездеход провалился в ледовую трещину на Малом Море на Байкале. Инцидент произошел севернее Хужира. Вездеход угодил одним бортом в трещину в 300 метрах от берега залива Баян-Шунген.