В Ачинске администратора магазина обвиняют в краже выручки из сейфа. На нее завели уголовное дело по статье «Кража», в скором времени состоится суд.
Как рассказали в краевой полиции, заявление подало руководство торговой точки, когда пропала крупная сумма денег. В ходе следствия было установлено, что в конце лета 2025 года администратор магазина находилась в своем кабинете, похитила из сейфа выручку в сумме 125 тысяч рублей. Взламывать не пришлось — у нее был ключ и свободный доступ.
39-летняя местная жительница сбежала. А когда ее нашли, во всем призналась. Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.