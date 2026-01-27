Ричмонд
В Ачинске администратора магазина обвиняют в краже выручки из сейфа

На сотрудницу магазина в Ачинске завели дело за кражу.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске администратора магазина обвиняют в краже выручки из сейфа. На нее завели уголовное дело по статье «Кража», в скором времени состоится суд.

Как рассказали в краевой полиции, заявление подало руководство торговой точки, когда пропала крупная сумма денег. В ходе следствия было установлено, что в конце лета 2025 года администратор магазина находилась в своем кабинете, похитила из сейфа выручку в сумме 125 тысяч рублей. Взламывать не пришлось — у нее был ключ и свободный доступ.

39-летняя местная жительница сбежала. А когда ее нашли, во всем призналась. Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.