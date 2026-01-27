В Ачинске администратора магазина обвиняют в краже выручки из сейфа

Как рассказали в краевой полиции, заявление подало руководство торговой точки, когда пропала крупная сумма денег. В ходе следствия было установлено, что в конце лета 2025 года администратор магазина находилась в своем кабинете, похитила из сейфа выручку в сумме 125 тысяч рублей. Взламывать не пришлось — у нее был ключ и свободный доступ.