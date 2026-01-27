В Краснодаре осудят членов ОПГ за незаконную легализацию мигрантов

Согласно сведениям полиции, 30-летний приезжий из другой страны совместно с 24-летней жительницей Ростовской области вовлекли в незаконную деятельность 22 человека, среди которых оказались жители Москвы, Волгодонска и Сочи. В течение пяти месяцев члены организованной группы оформляли фиктивные туристические приглашения для иностранцев, за что получали денежные вознаграждения. Уточняется, что злоумышленники переставали выходить на связь с приезжими сразу же, когда те прибывали на территорию РФ.