В Ростове за сутки произошло 11 пожаров

В Ростове-на-Дону минувшие сутки, 26 января, были сложными для сотрудников МЧС. По данным ведомства, в регионе случилось 11 пожаров, каждый из которых носил техногенный характер.
Во время этих ЧП сотрудники экстренной службы эвакуировали 15 человек, погибших и пострадавших нет.
Также спасатели 26 января два раза выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.
Всего к работе в этот день привлекались 172 человека, также были задействованы 43 спецмашины.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.