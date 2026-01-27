Ричмонд
В Ростове за сутки произошло 11 пожаров

В Ростове во время пожаров эвакуировали 15 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону минувшие сутки, 26 января, были сложными для сотрудников МЧС. По данным ведомства, в регионе случилось 11 пожаров, каждый из которых носил техногенный характер.

Во время этих ЧП сотрудники экстренной службы эвакуировали 15 человек, погибших и пострадавших нет.

Также спасатели 26 января два раза выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

Всего к работе в этот день привлекались 172 человека, также были задействованы 43 спецмашины.

