В США 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма

По информации властей, среди погибших — люди, ставшие жертвами переохлаждения, ДТП, несчастных случаев во время уборки снега и катания на санках. В Нью-Йорке за выходные были обнаружены тела восьми человек, погибших на улице от холода. Несколько человек погибли после наезда снегоуборочной техники в Массачусетсе и Огайо.