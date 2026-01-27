В США 30 человек погибли из-за мощного зимнего шторма

Не менее 30 человек погибли в США из-за последствий мощного зимнего шторма, который принёс сильные морозы, снег и ледяные дожди в десятки штатов. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, экстремальные погодные условия затронули около двух третей территории страны. Сильные снегопады накрыли полосу протяжённостью более 2 тысяч километров — от Арканзаса до Новой Англии. В отдельных районах выпало более 50 сантиметров снега, а температура воздуха с учётом ветра опускалась до минус 31 градуса по Цельсию.
В результате шторма были парализованы автомобильное и авиасообщение, отменены тысячи рейсов и закрыты школы. В воскресенье было отменено около 45% всех авиарейсов в США — это стало рекордным показателем со времён пандемии COVID-19.
По информации властей, среди погибших — люди, ставшие жертвами переохлаждения, ДТП, несчастных случаев во время уборки снега и катания на санках. В Нью-Йорке за выходные были обнаружены тела восьми человек, погибших на улице от холода. Несколько человек погибли после наезда снегоуборочной техники в Массачусетсе и Огайо.
Более 560 тысяч домов по всей стране остаются без электричества, преимущественно на юге США, где ледяной дождь повредил линии электропередачи. В ряде штатов власти предупредили, что восстановление электроснабжения может занять несколько дней. Синоптики не исключают, что в ближайшие выходные восточные регионы США может накрыть ещё один зимний шторм.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил мэру Нью-Йорка перенять у Москвы опыт эффективной уборки снега. Он отметил, что ручная расчистка улиц выглядит эффектно, но не заменяет системного подхода к зимнему содержанию города.