Смертельный пожар в уфимском СНТ: погибла 85-летняя женщина

В Уфе в пожаре погибла 85-летняя жительница СНТ.

Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 26 января, в Орджоникидзевском районе Уфы произошел смертельный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился в садовом некоммерческом товариществе «Коллективный сад № 3». На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии они обнаружили два полыхающих кирпичных садовых дома. В ходе тушения пожара внутри одного из них была обнаружена погибшая. По предварительной информации, это 85-летняя женщина.

В настоящее время огонь полностью ликвидирован. На месте работают дознаватель МЧС и оперативно-следственная группа, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

