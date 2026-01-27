Смертельный пожар в уфимском СНТ: погибла 85-летняя женщина

Инцидент случился в садовом некоммерческом товариществе «Коллективный сад № 3». На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии они обнаружили два полыхающих кирпичных садовых дома. В ходе тушения пожара внутри одного из них была обнаружена погибшая. По предварительной информации, это 85-летняя женщина.