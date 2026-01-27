Задержан бывший имам-хатиб Одилхон Исмоилов

Исмоилов родился в 1977 году в Наманганской области, он также известен как учредитель компании Rayxon oilaviy milliy taomlari.
По данным суда, Исмоилову и еще пяти подозреваемым предъявлены обвинения в хищении, лжепредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, нарушении правил торговли.
Их также подозревают в должностном подлоге, незаконных действиях с документами, печатями и штампами.
Исмоилова взяли под стражу. Дело рассматривает Папский районный суд в открытом формате.
Исмоилов занимал должность заместителя главного имам-хатиба Ташкента в 2011 году. В 2011—2018 годах он был главным имам-хатибом Шайхантахурского района и имам-хатибом мечети «Шайх Зайниддин».
В июле 2018 года Управление мусульман Узбекистана сообщило о его освобождении от должности. После Исмоилов работал в благотворительном фонде «Вакф».
В феврале 2019 года он был назначен имам-хатибом мечети «Хужа Аламбардор» Шайхантахурского района, однако уже в сентябре того же года покинул пост по собственному желанию, сославшись на проблемы со здоровьем.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Ташкенте сотрудник хокимията попался на взятке в $3 тыс.