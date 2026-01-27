Ричмонд
Задержан бывший имам-хатиб Одилхон Исмоилов

В Узбекистане задержан бывший имам-хатиб мечетей в Ташкенте Одилхон Исмоилов, сообщил Верховный суд республики.

Источник: Курсив

Исмоилов родился в 1977 году в Наманганской области, он также известен как учредитель компании Rayxon oilaviy milliy taomlari.

По данным суда, Исмоилову и еще пяти подозреваемым предъявлены обвинения в хищении, лжепредпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, нарушении правил торговли.

Их также подозревают в должностном подлоге, незаконных действиях с документами, печатями и штампами.

Исмоилова взяли под стражу. Дело рассматривает Папский районный суд в открытом формате.

Исмоилов занимал должность заместителя главного имам-хатиба Ташкента в 2011 году. В 2011—2018 годах он был главным имам-хатибом Шайхантахурского района и имам-хатибом мечети «Шайх Зайниддин».

В июле 2018 года Управление мусульман Узбекистана сообщило о его освобождении от должности. После Исмоилов работал в благотворительном фонде «Вакф».

В феврале 2019 года он был назначен имам-хатибом мечети «Хужа Аламбардор» Шайхантахурского района, однако уже в сентябре того же года покинул пост по собственному желанию, сославшись на проблемы со здоровьем.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Ташкенте сотрудник хокимията попался на взятке в $3 тыс.