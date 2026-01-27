Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове авария с участием 27 автобуса не была связана с состоянием дороги

Власти Ростове прокомментировали аварию с 27 автобусом в центре города.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону, на проспекте Буденновском, пассажирский автобус, курсирующий по 27 маршруту, совершил ДТП на остановке.

По данным региональной ГАИ, водитель городского транспорта при снятии с ручного тормоза столкнулся с автобусом № 83, после чего врезался в остановку, а затем — в ЛЭП. К счастью, никто не пострадал.

В администрации Ростова прокомментировали аварию:

— Обращаем внимание, что дорога возле остановки была расчищена, что видно на фото с места происшествия.

Ранее об этом сообщили также в ГАИ.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.