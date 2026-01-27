В Ростове авария с участием 27 автобуса не была связана с состоянием дороги

В Ростове-на-Дону, на проспекте Буденновском, пассажирский автобус, курсирующий по 27 маршруту, совершил ДТП на остановке.
По данным региональной ГАИ, водитель городского транспорта при снятии с ручного тормоза столкнулся с автобусом № 83, после чего врезался в остановку, а затем — в ЛЭП. К счастью, никто не пострадал.
В администрации Ростова прокомментировали аварию:
— Обращаем внимание, что дорога возле остановки была расчищена, что видно на фото с места происшествия.
Ранее об этом сообщили также в ГАИ.
