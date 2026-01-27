Герасимов провел инспекцию группировки «Запад» в зоне СВО

Герасимов вручил награды бойцам групировки «Запад».
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел проверку выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в районе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке в зоне ответственности, а также сообщения командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения поставленных боевых задач», — рассказали в ведомстве. Герасимов отметил успехи группировки и обозначил дальнейшие направления. Также глава Генштаба вручил госнаграды бойцам за мужество и отвегу, добавили в ведомстве.
В ходе инспекции Герасимов рассказал, что групировка «Запад» ведет уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Освобожден Купянск-Узловой, сейчас военные зачищают городские кварталы.