Герасимов провел инспекцию группировки «Запад» в зоне СВО

«На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке в зоне ответственности, а также сообщения командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения поставленных боевых задач», — рассказали в ведомстве. Герасимов отметил успехи группировки и обозначил дальнейшие направления. Также глава Генштаба вручил госнаграды бойцам за мужество и отвегу, добавили в ведомстве.