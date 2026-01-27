Сотни бойцов ВСУ заблокированы в районе у Купянска

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения российской группировки «Запад» уже останавливали попытки ВСУ прорваться к Купянску. По данным ведомства, артиллерия и части шестой армии отражали атаки украинских бригад в районах Великой Шапковки, Благодатовки, а также у населенных пунктов Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области. Бои в районе Купянска продолжаются до сих пор.