Сотни бойцов ВСУ заблокированы в районе у Купянска

Бойцы ВСУ оказались заблокированы в близлежащих районах от Купянска.
До 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины остаются заблокированными в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Ведутся боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка. В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 военнослужащих украинских подразделений», — сказал Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки войск «Запад».
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что подразделения российской группировки «Запад» уже останавливали попытки ВСУ прорваться к Купянску. По данным ведомства, артиллерия и части шестой армии отражали атаки украинских бригад в районах Великой Шапковки, Благодатовки, а также у населенных пунктов Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области. Бои в районе Купянска продолжаются до сих пор.