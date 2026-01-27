Акунину* назначили отбытие наказания в колонии строгого режима

«Приговор мирового судьи судебного участка № 371 Таганского района г. Москвы… изменить. Указать назначение отбывания Чхартишвили Г. Ш.* части наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в документах.
Таким образом, суд удовлетворил апелляционное представление прокурора.
Судья мирового участка в Москве заочно приговорила Акунина* к одному году колонии общего режима. Его срок в РФ увеличился до 15 лет по совокупности с первым приговором.
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен в России к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.