В Чите 18 человек пострадали от нападения собак из-за халатности чиновницы

В Чите перед судом предстанет начальник отдела благоустройства городской администрации. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР Забайкалья, ее обвиняют в халатности, которая привела к многочисленным нападениям бродячих собак на людей.
— По данным следствия, в ее обязанности входил контроль за отловом бездомных животных. Однако, зная о большом количестве агрессивных собак (только за первое полугодие 2025 года поступило более 2800 жалоб!), она не проконтролировала работу подрядной организации, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
В итоге с января по август 2025 года от укусов пострадали 18 человек, в том числе восемь детей. Всем им был причинен легкий вред здоровью и моральный ущерб. Двое потерпевших требуют возместить ущерб, подали иск на 5,1 млн рублей.
На квартиру обвиняемой стоимостью свыше 5 миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Читы.
