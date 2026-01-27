Десятки человек погибли в США из-за зимнего шторма

Мощна зимняя буря погубила не менее 30 человек в США.
В США из-за сильного зимнего шторма погибло не менее 30 человек. Об этом сообщают американские СМИ.
«Многие жители США столкнулись с очередной ночью минусовой температуры и отсутствием электричества после того, как мощная зимняя буря в понедельник принесла еще больше снега. По меньшей мере 30 человек погибли в Штатах, пострадавших от сильных морозов», — говорится в сообщении. Снегопад протяженностью в 2100 километров парализовал движение транспорта, привел к отмене рейсов и массовому закрытию учебных заведений.
От Арканзаса до Новой Англии зафиксировано более 560 000 отключений электроэнергии. Ведомства США заявили, что восстановление электроэнергии может занять несколько дней.
На фоне предупреждений синоптиков, американские жители ранее начали массово закупаться в продуктовых магазинах. Президент США Дональд Трамп заявил, что снежная волна станет рекордной в истории Штатов.
До этого зимний ураган уже угрожал в США 62 миллионам человек. Шторм стал самым масштабным природным явлением за последние 10 лет. Буря затронула более 10 штатов, принеся за собой снегопады и метели, сопровождающиеся порывами ветра до 64 км/ч.