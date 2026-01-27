Десятки человек погибли в США из-за зимнего шторма

«Многие жители США столкнулись с очередной ночью минусовой температуры и отсутствием электричества после того, как мощная зимняя буря в понедельник принесла еще больше снега. По меньшей мере 30 человек погибли в Штатах, пострадавших от сильных морозов», — говорится в сообщении. Снегопад протяженностью в 2100 километров парализовал движение транспорта, привел к отмене рейсов и массовому закрытию учебных заведений.