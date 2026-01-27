Почти 1,3 млн россиян остались без электричества из-за атак ВСУ

Мирошник указал, что наиболее значительные отключения электроэнергии зафиксированы в Донецкой Народной Республике, где без электроснабжения остались свыше 1,2 млн абонентов. В Брянской области перебои затронули около 25 тыс. абонентов, в Луганской Народной Республике — также порядка 25 тыс., в Запорожской области — около 23 тыс. абонентов.