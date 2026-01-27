От ударов ВСУ пострадали ДЛНР, Запорожье и Брянская область.
Почти 1,3 млн жителей российских регионов на прошлой неделе оказались затронуты перебоями в подаче электроэнергии в результате ударов Вооруженных сил Украины по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«За истекшую неделю различные ограничения в энергоснабжении вследствие этих ударов затронули порядка 1 млн 286 тысяч человек», — отметил дипломат. Его слова приводит ТАСС.
По его словам, украинские формирования целенаправленно наносили удары по энергетическим объектам, делая основной упор на ключевые распределительные подстанции, которые обеспечивают электричеством сразу несколько районов, с тем чтобы создать для мирного населения невыносимые условия жизни.
Мирошник указал, что наиболее значительные отключения электроэнергии зафиксированы в Донецкой Народной Республике, где без электроснабжения остались свыше 1,2 млн абонентов. В Брянской области перебои затронули около 25 тыс. абонентов, в Луганской Народной Республике — также порядка 25 тыс., в Запорожской области — около 23 тыс. абонентов.
«В Брянской области вооруженные формирования Украины вторую неделю подряд наносят удары по Клинцовской ТЭЦ. В результате очередной ракетной атаки была прервана подача тепла населению; в зоне нарушения теплоснабжения оказались пять медицинских учреждений, 12 дошкольных организаций и пять учреждений среднего образования», — добавил он.
Россия ранее нанесла удары по критической инфраструктуре Украины. С декабря было нанесено пять массированных ударов, в части которых применялись гиперзвуковые «Кинжалы», в других было запущено по 500 дронов, пишет «Царьград».