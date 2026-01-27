Три человека задержаны после обмана пожилой жительницы Ногинска

«На мобильный телефон 84-летней местной жительницы звонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и финансовых учреждений. Они убедили гражданку в том, что она является подозреваемой в совершении мошенничества и для доказательства своей непричастности ей необходимо передать все накопленные деньги на проверку. Следуя указаниям, пенсионерка передала почти 200 тыс. руб. неизвестному молодому человеку, который приехал к ней по указанному адресу. Позже, догадавшись об обмане, потерпевшая обратилась в полицию», — рассказала Татьяна Петрова.
В момент написания заявления пожилой женщине снова позвонили аферисты. Действуя по инструкции оперативников, гражданка взяла трубку и подыграла им. Мошенники сообщили, что полученные деньги проверены, теперь необходимо снять банковские накопления и передать их аналогичным образом. Пенсионерка согласилась. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. В преступной схеме один из них выступал в роли курьера, а второй осуществлял скрытое наблюдение и съемку для отчета своим кураторам.
«Позже оперативниками установлен и задержан еще один злоумышленник — курьер, который забирал деньги в первый раз у заявительницы. Похищенные средства у него изъяты. Следователем следственного управления МУ МВД России “Ногинское” возбуждены уголовные дела по ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ. В отношении двоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейскими проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления, а также на выявление причастности задержанных к аналогичным эпизодам противоправной деятельности», — отметила Татьяна Петрова.