Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека задержаны после обмана пожилой жительницы Ногинска

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Ногинское» задержали троих жителей Московского региона по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«На мобильный телефон 84-летней местной жительницы звонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и финансовых учреждений. Они убедили гражданку в том, что она является подозреваемой в совершении мошенничества и для доказательства своей непричастности ей необходимо передать все накопленные деньги на проверку. Следуя указаниям, пенсионерка передала почти 200 тыс. руб. неизвестному молодому человеку, который приехал к ней по указанному адресу. Позже, догадавшись об обмане, потерпевшая обратилась в полицию», — рассказала Татьяна Петрова.

В момент написания заявления пожилой женщине снова позвонили аферисты. Действуя по инструкции оперативников, гражданка взяла трубку и подыграла им. Мошенники сообщили, что полученные деньги проверены, теперь необходимо снять банковские накопления и передать их аналогичным образом. Пенсионерка согласилась. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. В преступной схеме один из них выступал в роли курьера, а второй осуществлял скрытое наблюдение и съемку для отчета своим кураторам.

«Позже оперативниками установлен и задержан еще один злоумышленник — курьер, который забирал деньги в первый раз у заявительницы. Похищенные средства у него изъяты. Следователем следственного управления МУ МВД России “Ногинское” возбуждены уголовные дела по ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ. В отношении двоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейскими проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления, а также на выявление причастности задержанных к аналогичным эпизодам противоправной деятельности», — отметила Татьяна Петрова.