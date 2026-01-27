Три человека задержаны после обмана пожилой жительницы Ногинска

«Позже оперативниками установлен и задержан еще один злоумышленник — курьер, который забирал деньги в первый раз у заявительницы. Похищенные средства у него изъяты. Следователем следственного управления МУ МВД России “Ногинское” возбуждены уголовные дела по ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ. В отношении двоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейскими проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление соучастников преступления, а также на выявление причастности задержанных к аналогичным эпизодам противоправной деятельности», — отметила Татьяна Петрова.