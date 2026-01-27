Шесть человек погибли при крушении частного бизнес-джета в аэропорту Бангора

Ранее в официальном отчёте упоминалось о семи жертвах и одном выжившем, однако эти данные позже были уточнены. Расследование причин происшествия ведут Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.
Согласно информации телеканала, воздушное судно было зарегистрировано на юридическую фирму из Хьюстона (Техас).
Напомним, что авиакатастрофа произошла вечером в воскресенье, 25 января. Самолёт перевернулся и загорелся сразу после взлёта. Все, кто находился на борту, погибли. Крушение произошло из-за сильного снежного шторма, обрушившегося на северо-восток Соединённых Штатов.
