Шесть человек погибли при крушении частного бизнес-джета в аэропорту Бангора

Шесть человек погибли при крушении частного самолёта Bombardier Challenger 650, вылетавшего из аэропорта Бангора в штате Мэн (США). Об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию штата.

Ранее в официальном отчёте упоминалось о семи жертвах и одном выжившем, однако эти данные позже были уточнены. Расследование причин происшествия ведут Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Согласно информации телеканала, воздушное судно было зарегистрировано на юридическую фирму из Хьюстона (Техас).

Напомним, что авиакатастрофа произошла вечером в воскресенье, 25 января. Самолёт перевернулся и загорелся сразу после взлёта. Все, кто находился на борту, погибли. Крушение произошло из-за сильного снежного шторма, обрушившегося на северо-восток Соединённых Штатов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

