Блокировка ВСУ у Купянска и мощные успехи ВС РФ в зоне спецоперации: главное из заявлений начальника Генштаба

Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад».
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России. Главное из заявлений начальника Генштаба — в материале URA.RU.
Доклады о ситуации в зоне ответственности.
На командном пункте одного из объединений Валерий Герасимов заслушал доклад командующего группировкой войск «Запад» генерал-полковника Сергея Кузовлева, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений. В ходе совещания была представлена обобщенная информация о ходе боевых действий и изменениях оперативной обстановки на различных участках фронта.
Согласно докладу, с начала января под контроль Вооруженных сил РФ перешло 17 населенных пунктов, освобождено более 500 квадратных километров территории.
Освобождение населенных пунктов и продвижение группировок.
Отдельно было отмечено, что группировка войск «Запад» освободила Купянск-Узловой. В населенном пункте продолжаются проверочные мероприятия и зачистка городских кварталов. Первая танковая армия на восточном берегу реки Оскол ведет уничтожение окруженных формирований противника.
В ходе докладов также сообщалось, что группировка войск «Днепр» освободила населенный пункт Новояковлевка, а ее передовые подразделения находятся на удалении 12−14 километров от южных и юго-восточных окраин Запорожья.
Группировка войск «Север» в течение месяца освободила четыре населенных пункта, расширяя полосу безопасности. Группировка «Восток» продолжает наступление в восточной части Запорожской области, где в январе под ее контроль перешли еще четыре населенных пункта.
Войска «Южной» группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска, при этом продолжается уничтожение формирований противника в районе Константиновки. Группировка «Центр», в свою очередь, развивает наступление на добропольском направлении, где идут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе и Белицком.
Оценка действий и дальнейшие задачи.
Подводя итоги инспекции, Валерий Герасимов отметил успехи подразделений на основных направлениях и дал указания по дальнейшему ведению боевых действий с учетом текущей обстановки. Он подчеркнул важность сохранения темпов наступления и слаженного взаимодействия между соединениями.
Награждение военнослужащих.
В завершение рабочей поездки начальник Генерального штаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим. Генерал армии поблагодарил личный состав за мужество, отвагу и профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач.