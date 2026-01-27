FT: США предоставят Киеву гарантии безопасности в обмен на сделку по территориям

При этом отдельные источники Financial Times утверждают, что Вашингтон не требуют от Украины конкретных уступок, а лишь настаивают на заключении мирного соглашения, детали которого должны определить Киев и Москва. Ранее специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, выступая на форуме в Давосе, заявил о «значительном прогрессе» в переговорах по Украине. Об этом же говорили и сами украинские представители.