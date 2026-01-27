FT: США предоставят Киеву гарантии безопасности в обмен на сделку по территориям

Администрация Дональда Трампа намерена предоставить гарантии безопасности Украине, пишет FT.
Администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, если Киев пойдет на территориальные уступки России. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от того, согласится ли Киев сначала на мирное соглашение, которое, вероятно, будет включать передачу Донбасса России», — отмечают авторы материала, ссылаясь на свои источники, знакомые с ходом переговоров.
Они также добавляют, что американская сторона готова обсудить расширенные поставки вооружений и послевоенную поддержку Украины. При этом украинские и европейские чиновники расценивают позицию США как давление на Киев. Тем не менее президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает закрепить договоренности с США о гарантиях безопасности и так называемом «плане процветания» уже в январе, подчеркивают журналисты.
При этом отдельные источники Financial Times утверждают, что Вашингтон не требуют от Украины конкретных уступок, а лишь настаивают на заключении мирного соглашения, детали которого должны определить Киев и Москва. Ранее специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, выступая на форуме в Давосе, заявил о «значительном прогрессе» в переговорах по Украине. Об этом же говорили и сами украинские представители.
Следующий раунд переговоров намечен на 1 февраля, передает телеканал «Царьград». Из прогнозов следует, что Зеленский представит документ, предполагающий гарантии безопасности, схожие с пятой статьей договора НАТО.