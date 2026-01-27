Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апелляционный суд отказался сокращать приговор бойцу ММА за преступление в «Зарядье»

Апелляционный военный суд решил оставить в силе 28-летний приговор бойцу ММА Ламберду Ахьядову* в рамках дела о теракте в «Зарядье». Об этом во вторник, 27 января, сообщил его адвокат Денис Сагач.

Апелляционный военный суд решил оставить в силе 28-летний приговор бойцу ММА Ламберду Ахьядову* в рамках дела о теракте в «Зарядье». Об этом во вторник, 27 января, сообщил его адвокат Денис Сагач.

Срок отбывания наказания оставили без изменений. Несмотря на это, инстанция решила сократить срок ограничения свободы после отбытия наказания.

В конце 2022 года преступник решил завладеть оружием полицейского и устроить стрельбу в парке Зарядье, где в канун Нового года находилось много людей.

В темное время суток Ахьядов* перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем и нанес ему не меньше 16 ранений, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что боец ММА до совершения теракта получил около 15 миллионов рублей в криптовалюте и долларах. На эти деньги он перевез свою семью из Грозного в Стамбул.

Преступление признали терактом. Подробности этого дела и что грозит фигурантам — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.