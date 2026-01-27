Апелляционный суд отказался сокращать приговор бойцу ММА за преступление в «Зарядье»

Апелляционный военный суд решил оставить в силе 28-летний приговор бойцу ММА Ламберду Ахьядову* в рамках дела о теракте в «Зарядье». Об этом во вторник, 27 января, сообщил его адвокат Денис Сагач.
Срок отбывания наказания оставили без изменений. Несмотря на это, инстанция решила сократить срок ограничения свободы после отбытия наказания.
В конце 2022 года преступник решил завладеть оружием полицейского и устроить стрельбу в парке Зарядье, где в канун Нового года находилось много людей.
В темное время суток Ахьядов* перепутал инспектора МАДИ с правоохранителем и нанес ему не меньше 16 ранений, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что боец ММА до совершения теракта получил около 15 миллионов рублей в криптовалюте и долларах. На эти деньги он перевез свою семью из Грозного в Стамбул.
Преступление признали терактом. Подробности этого дела и что грозит фигурантам — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.