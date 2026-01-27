В Курганской области будут судить мужчину, закинувшего гранату в бар. Фото

Житель Далматовского округа закинул гранату в бар из-за конфликта.
В Курганской области завершено расследование громкого уголовного дела. 40-летний житель Далматовского округа обвиняется в том, что бросил боевую гранату в кафе-бар после конфликта с посетителем и замечания администрации. Уголовное дело направлено в суд, сообщается на сайте УМВД региона.
«В настоящее время уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества), ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство) направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание может достигать восьми лет лишения свободы. На время следствия в отношении гражданина избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишут полицейские.
Инцидент произошел в конце августа 2025 года. Как установили следователи, будучи пьяным, мужчина устроил скандал в заведении. Получив замечание от владельца, он ушел, но вскоре вернулся с гранатой, которая хранилась у него дома. Выдернув чеку, злоумышленник швырнул взрывное устройство за барную стойку и скрылся.
Мощный взрыв и пожар нанесли значительный ущерб: были уничтожены барная стойка, две холодильные витрины, музыкальное оборудование и другая техника. Владелец оценил потери более чем в 90 тысяч рублей.
