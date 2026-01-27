В Курганской области будут судить мужчину, закинувшего гранату в бар. Фото

«В настоящее время уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывных устройств), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества), ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство) направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание может достигать восьми лет лишения свободы. На время следствия в отношении гражданина избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», — пишут полицейские.