Свердловчанка убила друга, склонявшего ее к интиму

Обвиняемая зарезала друга ножом.
В Дегтярске (Свердловская область) Надежда К. убила знакомого, который погладил ее. Свой поступок обвиняемая объяснила тем, что в школьном возрасте подверглась сексуальному насилию, говорится в приговоре (есть в распоряжении URA.RU).
По версии следствия, трагедия произошла 25 февраля 2025 года. Мужчина пришел в гости к Надежде, чтобы помочь по хозяйству, но стал склонять ее к половому контакту. Девушка отказалась и рассказала отцу. Мужчина извинился и отстал от Надежды. Она ушла готовить еду, но в какой-то момент друг снова начал приставать к ней.
Надежда не выдержала, взялась за нож и ударила потерпевшего. Он выбежал на улицу и упал замертво на дороге. На допросе Надежда заявила, что в девять лет ее изнасиловали, поэтому так и отреагировала на непристойное поведение знакомого. Вину в его убийстве она признала в полном объеме. В конце года ревдинский суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Примечательно, что убийство он совершила на пятый день после освобождения из колонии. Ранее он отбывала срок за кражу.