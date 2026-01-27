Свердловчанка убила друга, склонявшего ее к интиму

Надежда не выдержала, взялась за нож и ударила потерпевшего. Он выбежал на улицу и упал замертво на дороге. На допросе Надежда заявила, что в девять лет ее изнасиловали, поэтому так и отреагировала на непристойное поведение знакомого. Вину в его убийстве она признала в полном объеме. В конце года ревдинский суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Примечательно, что убийство он совершила на пятый день после освобождения из колонии. Ранее он отбывала срок за кражу.