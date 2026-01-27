Четыре человека погибли при пожаре в Балашихе

Четыре человека погибли при пожаре в подмосковной Балашихе. Об этом во вторник, 27 января, сообщил Telegram-канал «112».
По данным источника, пожар произошел в частном доме. В результате инцидента также пострадали три человека, среди которых есть ребенок.
Обстоятельства случившегося выясняются, уточняется в публикации.
Днем ранее двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме на улице Молдавская в Москве. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Кроме того, 25 января в подмосковном округе Истра в жилом доме также произошел пожар, в результате которого есть погибшие. Загорелся двухэтажный дом из пеноблоков в деревне Селеваниха.