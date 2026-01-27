Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах России 27 января 2026

На прилет фиксируется задержка нескольких рейсов. С опозданием прибудут в аэропорт самолеты из Тель-Авива (прилет в 07:50 вместо 06:45), из Омска (прилет в 08:00 вместо 07:15), из Ижевска (07:59 вместо 07:40), из Дубая (прилет в 08:30 вместо 08:00), из Кургана (прилет в 09:51 вместо 09:05), из Бишкека (прилет в 10:51 вместо 10:25), из Иркутска (прилет в 11:15 вместо 10:55), из Читы (прилет в 11:46 вместо 11:25), из Благовещенска (прилет в 14:18 вместо 12:35).