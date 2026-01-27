Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах России 27 января 2026

27 января в крупных аэропортах задерживают рейсы на прилет и вылет.
27 января в аэропортах России сообщается о задержках рейсов. Накануне произошел масштабный сбой, парализовавший работу сайтов крупнейших авиакомпаний, а ночью на российские регионы прошла атака беспилотников. По информации Росавиации, ночью приостанавливали работу аэропорта Пашковский (Краснодар). На данный момент задержек рейсов там не зафиксировано. Однако в аэропортах других крупных городов фиксируют изменения в расписании самолетов. Подробнее — в материале URA.RU.
ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников в ночь на 27 января.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 27 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников. Девять дронов были сбиты в Курской области, пять — в Краснодарском крае, три — над акваторией Азовского моря, еще по одному — в Орловской и Белгородской областях.
По данным Росавиации были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара (Пашковский). На данный момент работа восстановлена.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 27 января 2026.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Внуково задерживают вылет рейса в Дубай: самолет отправится в 08:30 вместо 06:55. Перенесли отправку самолета в Сан-Бернардино с 07:10 на 07:35.
С опозданием отправятся рейсы в Нарьян-Мар (вылет в 09:50 вместо 08:10), в Душанбе (вылет в 09:20 вместо 08:50), в Андижан (вылет в 13:15 вместо 09:05), в Самарканд (вылет в 16:30 вместо 09:30). Позже прилетит во Внуково самолет из Ташкента (прибытие в 07:48 вместо 07:05). Рейс из Бухары совершит посадку в 15:35 вместо 07:55.
С опозданием прибудут самолеты из Тюмени (прилет в 08:29 вместо 08:10), из Уфы (прилет в 08:49 вместо 08:10), из Красноярска (прилет в 08:37 вместо 08:15), из Еревана (прилет в 08:54 вместо 08:25), из Сургута (прилет в 08:54 вместо 08:35), из Грозного (прилет в 09:15 вместо 08:50), из Махачкалы (прилет в 09:19 вместо 09:00), из Ханты-Мансийска (прилет в 09:23 вместо 09:00), из Дубая (прилет в 12:26 вместо 12:00).
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 27 января 2026.
В аэропорту Домодедово сообщается о задержке вылета самолета в Сочи: рейс перенесли с 13:40 на 14:20.
На прилет фиксируется задержка нескольких рейсов. С опозданием прибудут в аэропорт самолеты из Тель-Авива (прилет в 07:50 вместо 06:45), из Омска (прилет в 08:00 вместо 07:15), из Ижевска (07:59 вместо 07:40), из Дубая (прилет в 08:30 вместо 08:00), из Кургана (прилет в 09:51 вместо 09:05), из Бишкека (прилет в 10:51 вместо 10:25), из Иркутска (прилет в 11:15 вместо 10:55), из Читы (прилет в 11:46 вместо 11:25), из Благовещенска (прилет в 14:18 вместо 12:35).
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 27 января 2026.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Шереметьево задерживают вылет рейса в Чебоксары: самолет отправится в 08:35 вместо 07:05. Вылет в Казань перенесен с 07:40 на 09:30.
С опозданием отправятся рейсы в Санкт-Петербург (вылет в 10:20 вместо 08:05), в Волгоград (вылет в 10:15 вместо 08:35), в Чунцин (вылет в 12:15 вместо 08:45), в Махачкалу (вылет в 10:15 вместо 09:10), в Сочи (вылет в 10:45 вместо 09:45).
На прибытие также задерживают рейсы. Самолет из Барнаула приземлится в Шереметьево в 08:26 вместо 06:20. Прибытие рейса из Бишкека перенесли с 07:45 на 08:29.
Позже прибудут самолеты из Омска (прилет в 10:39 вместо 07:50), из Ханты-Мансийска (прилет в 10:15 вместо 08:10), из Новосибирска (прилет в 08:57 вместо 08:25), из Перми (прилет в 10:05 вместо 08:50), из Новокузнецка (прилет в 09:22 вместо 09:05), из Томска (прилет в 09:58 вместо 09:35), из Калининграда (прилет в 10:10 вместо 09:50), из Тегерана (прилет в 10:27 вместо 09:55).
Рейс из Дели прибудет в 10:49 вместо 10:10. Самолет из Новосибирска приземлится в Шереметьево в 11:17 вместо 10:45.
Позже ожидается прибытие рейсов из Хабаровска (прилет в 13:42 вместо 11:05), из Самары (прилет в 12:05 вместо 11:15), из Владивостока (прилет в 13:41 вместо 11:40), из Саратова (прилет в 12:40 вместо 11:50), из Улан-Удэ (прилет в 16:12 вместо 11:50), из Красноярска (прилет в 12:42 вместо 12:10), из Калининграда (прилет в 13:12 вместо 12:50). Отменен рейс из Казани, назначенный на 11:45.
Задержки и отмены рейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 27 января 2026.
В аэропорту Пулково задерживается вылет в Москву: самолет отправится в 09:00 вместо 07:00. С опозданием отправится самолет в Бухару (вылет в 10:50 вместо 10:10). Отменены два рейса в Москву, назначенные на 09:25 и 09:30, а также рейс в Ульяновск, назначенный на 13:25.
Самолет из Абу-Даби прилетит в Петербург в 10:01 вместо 08:25. Отменены рейсы из Москвы, назначенные на 08:30, 09:40, 13:00.
Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 27 января 2026.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Пулково задерживают вылет самолета в Санкт-Петербург: рейс отправится в 13:20 вместо 12:50. Перенесен вылет рейса в Душанбе с 16:05 на 17:10. Отменен рейс в Сочи, назначенный на 08:50.
С опозданием прибудут в Кольцово самолеты из Хабаровска (прилет в 11:35 вместо 09:55), из Владивостока (прилет в 12:40 вместо 11:05), из Душанбе (прилет в 16:00 вместо 14:45).
Задержки и отмены авиарейсов в Толмачево (Новосибирск) 27 января 2026.
В аэропорту Толмачево сообщается о задержках рейсов на прилет. С опозданием прилетят рейсы из Южно-Сахалинска (прилет в 13:29 вместо 12:00, из Бангкока (прилет в 14:47 вместо 14:00).
Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Пашковский (Краснодар) 27 января 2026.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Пашковский задерживают отправку и прилет самолетов. С опозданием отправятся рейсы в Москву (прилет в 12:10 вместо 10:55), в Тбилиси (прилет в 12:00 вместо 11:05), в Сургут (прилет в 13:45 вместо 13:00).
Позже прибудут в аэропорт самолеты из Самарканда (прилет в 11:55 вместо 09:35), из Москвы (прилет в 10:34 вместо 09:55), из Антальи (прилет в 11:35 вместо 10:30), из Сургута (прилет в 12:45).
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 27 января 2026.
В аэропорту Сочи задерживают вылет самолета в Минск: рейс отправится в 21:00 вместо 12:30. Отменен рейс в Москву, назначенный на 14:20.
С опозданием прибудут самолеты из Дубая (прилет в 10:40 вместо 10:00), из Минска (прилет в 20:00 вместо 11:30), из Казани (прилет в 18:55 вместо 16:20), из Москвы (прилет в 18:10). Отменен рейс из Барнаула, назначенный на 10:25.