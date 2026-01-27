FT: НАТО готовится к войне с Россией в Арктике

«В марте около 25 000 военнослужащих со всего НАТО, в том числе 4 000 из США, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, направленных на отработку ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях», — передают журналисты. Причиной усиления активности названа оценка военного потенциала России в Арктике и возможных рисков для стран НАТО.