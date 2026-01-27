FT: НАТО готовится к войне с Россией в Арктике

Несколько стран НАТО проведут военные учения для ведения боев в арктических условиях.
Несколько стран — членов НАТО, включая США, Великобританию и Францию, усилили подготовку к возможным боевым действиям против России в Арктике. Об этом сообщает газета Financial Times.
«В марте около 25 000 военнослужащих со всего НАТО, в том числе 4 000 из США, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, направленных на отработку ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях», — передают журналисты. Причиной усиления активности названа оценка военного потенциала России в Арктике и возможных рисков для стран НАТО.
Отмечается, что Норвегия готова предоставить свое воздушное пространство американским самолетам-разведчикам для наблюдения за российской военной инфраструктурой на севере. Как уточняет Financial Times, министр обороны Норвегии Торе Сандвик указывает на Кольский полуостров как на ключевую зону риска.
Ранее на учениях НАТО Joint Viking в марте 2025 года на севере Норвегии американские военные уже сталкивались с трудностями в арктических условиях и уступали по подготовке североевропейским союзникам. Об этом писала The Times.