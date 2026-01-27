Адвокаты обжаловали арест владельца рухнувшего ТЦ в российском городе

Ранее, 23 января, суд избрал Туркову меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был помещен в СИЗО до 22 марта. Апелляционные жалобы на это решение адвокаты направили 26 и 27 января. После соблюдения всех процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, материалы будут переданы для рассмотрения в Новосибирский областной суд.