Адвокаты обжаловали арест владельца рухнувшего ТЦ в российском городе

Защита собственника торгового центра, обрушившегося в Новосибирске, подала жалобы на арест бизнесмена Сергея Туркова. Об этом сообщили в Первомайском районном суде города.
Ранее, 23 января, суд избрал Туркову меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был помещен в СИЗО до 22 марта. Апелляционные жалобы на это решение адвокаты направили 26 и 27 января. После соблюдения всех процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, материалы будут переданы для рассмотрения в Новосибирский областной суд.
Предпринимателю вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. Вину он не признал.
ЧП произошло 21 января в двухэтажном здании торгового центра на улице Наумова. В результате обрушения крыши и перекрытий второго этажа пострадали два человека, еще один погиб. По информации региональных властей, здание было возведено самовольно.
