Полиция Ямала возбудила уголовное дело в отношении военного пенсионера

Военный пенсионер незаконно получал выплаты с северным коэффициентом.
Военный пенсионер стал фигурантом уголовного дела в Салехарде. Он не сообщил о том, что покинул Ямал, и продолжал получать выплаты с учетом северного коэффициента. Это стало поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат» (ч. 3 ст. 159.2 УК). Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции в Салехарде.
«Бывший военнослужащий, ранее проходивший службу в районах Крайнего Севера, состоя на пенсионном учете по месту регистрации на территории округа, переехал в другой регион страны, где вел трудовую деятельность, и не сообщил соответствующую информацию в уполномоченный орган. В период с февраля 2016 по апрель 2022 года гражданин получал выплаты с повышенным районным коэффициентом, не имея на это законных оснований. Таким образом похитил бюджетные денежные средства — 250 тыс. рублей», — уточнили в полиции.
Мужчина признал вину и сообщил о намерении возместить причиненный государству ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.