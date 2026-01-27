Полиция Ямала возбудила уголовное дело в отношении военного пенсионера

«Бывший военнослужащий, ранее проходивший службу в районах Крайнего Севера, состоя на пенсионном учете по месту регистрации на территории округа, переехал в другой регион страны, где вел трудовую деятельность, и не сообщил соответствующую информацию в уполномоченный орган. В период с февраля 2016 по апрель 2022 года гражданин получал выплаты с повышенным районным коэффициентом, не имея на это законных оснований. Таким образом похитил бюджетные денежные средства — 250 тыс. рублей», — уточнили в полиции.