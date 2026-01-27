Ночной пожар в хостеле под Москвой унёс жизни четырёх человек

Возгорание произошло в микрорайоне Салтыковка, квартал Зворыкино, дом 37. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 04:40 по московскому времени. К ликвидации возгорания были привлечены 12 человек и три единицы техники. Обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются, дополнительная информация уточняется.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и рекомендовали в экстренных ситуациях обращаться по телефону спасения 112.
А в Асбесте мать спасла младенца, выбросив его из окна квартиры на четвёртом этаже во время сильного пожара. Возгорание произошло ночью в пятиэтажке на улице Челюскинцев. Сильное задымление заблокировало выход из квартиры, вынудив напуганную мать пойти на отчаянный шаг.
