Ночной пожар в хостеле под Москвой унёс жизни четырёх человек

Возгорание произошло в микрорайоне Салтыковка, квартал Зворыкино, дом 37. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 04:40 по московскому времени. К ликвидации возгорания были привлечены 12 человек и три единицы техники. Обстоятельства происшествия и причины пожара устанавливаются, дополнительная информация уточняется.