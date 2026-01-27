Эксперт по пожарной безопасности случайно сжёг служебный Mercedes GLS за 10 млн в Омске

По данным издания, 53-летний заместитель генерального директора компании «СТБ-Сервис» Алексей решил вывезти золу из камина загородного дома. Он погрузил пепел в багажник своего автомобиля, после чего машина неожиданно вспыхнула. Огонь быстро перекинулся на ворота особняка.
В результате инцидента был нанесён материальный ущерб в размере 10 миллионов рублей. Несмотря на профессиональную специализацию виновника, он отказался давать комментарии по поводу произошедшего, когда к нему обратились журналисты.
Однако закончиться всё могло гораздо хуже. Ранее Life.ru рассказывал, как в ходе ДТП в Ростовской области три человека заживо сгорели в легковушке. Столкновение случилось на трассе Элиста-Ремонтное-Зимовники. «Рено Дастер» влетел в грузовик «МАЗ».
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.