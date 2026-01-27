Полуторагодовалый ребёнок из России покрылся жуткой сыпью на отдыхе в Таиланде

Во время отдыха в Таиланде полуторагодовалый ребёнок из России покрылся сильной сыпью, которая появилась даже у него в горле. У мальчика также высоко поднялась температура, а его родители уверены, что десятки детей в отеле Robinzon в Кхао-Лаке столкнулись с похожими симптомами. Об этом сообщает SHOT.