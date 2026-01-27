Ричмонд
Полуторагодовалый ребёнок из России покрылся жуткой сыпью на отдыхе в Таиланде

Во время отдыха в Таиланде полуторагодовалый ребёнок из России покрылся сильной сыпью, которая появилась даже у него в горле. У мальчика также высоко поднялась температура, а его родители уверены, что десятки детей в отеле Robinzon в Кхао-Лаке столкнулись с похожими симптомами. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, у малыша сначала поднялась температура до 38,7 градусов, а на следующий день состояние ухудшилось. В местной больнице ему диагностировали бронхит и тонзиллит, но после назначенного антибиотика температура подскочила до 39,6 градусов, а по телу и в горле пошла сыпь.

Родители заявляют, что их сын не единственный заболевший в отеле: похожие симптомы (сыпь, температура, у некоторых — рвоту) наблюдаются примерно у десятка других детей. Взрослые предполагают, что причиной недомогания стал вирус Коксаки, известный своими вспышками в курортных зонах.

Ранее в Ассоциации туроператоров дали несколько советов россиянам, планирующим посетить Индию, несмотря на вспышку вируса Нипах. Впрочем, в стране не стали запрещать культурные мероприятия и не ввели никаких карантинных ограничений.

