Мать и двух сыновей спасли на пожаре в Куйтуне

В рабочем поселке Куйтун ранним утром 27 января 2026 года вспыхнул пожар. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, пламя сначала охватило сарай, а после и крышу частного бревенчатого дома.
— На улицу Майскую выехали семь специалистов и две автоцистерны. Появилась угроза распространения огня на соседние строения, но мы этого не допустили. Спасли жизни трех человек — 85-летней женщины, а также ее сыновей 61 и 51 года, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Пожар потушили на площади 17 квадратных метров. Как выяснилось позже, случилось все из-за короткого замыкания обогревателя. МЧС настоятельно рекомендует не оставлять включенные электроприборы без присмотра и следить за состоянием проводки.
