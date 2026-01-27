Мать и двух сыновей спасли на пожаре в Куйтуне

— На улицу Майскую выехали семь специалистов и две автоцистерны. Появилась угроза распространения огня на соседние строения, но мы этого не допустили. Спасли жизни трех человек — 85-летней женщины, а также ее сыновей 61 и 51 года, — рассказывают в пресс-службе ведомства.