Из-за долга сына у блокадницы арестовали пенсию и жилье

В Санкт-Петербурге суд наложил арест на пенсию и квартиру 87-летней жительницы города, пережившей блокаду Ленинграда. Основанием стали долговые обязательства ее сына. О ситуации информирует «КП-Санкт-Петербург».
Женщина находилась в блокадном Ленинграде в раннем детстве. В марте 1942 года ее эвакуировали по Дороге жизни. После окончания войны она вернулась в город, работала в проектном институте и впоследствии получила звание ветерана труда.
В последние годы состояние женщины резко ухудшилось. После пандемии коронавируса она практически не встает с постели и нуждается в круглосуточном уходе.
Как утверждает ее сын, архитектор по профессии, судебные взыскания стали следствием затяжного конфликта с руководительницей стоматологической клиники. По его словам, он выполнял для нее работы, однако позже был обвинен в неисполнении договорных обязательств. Это стало основанием для подачи исков о взыскании средств. Часть судебных решений, как утверждает мужчина, впоследствии была отменена, однако требования были заявлены повторно.
С 2020 по 2023 год сын перечислял матери по 100 тысяч рублей в месяц на лечение, покупку лекарств и оплату услуг сиделки. Общая сумма переводов составила 3,5 млн рублей. Эти выплаты были расценены оппонентами как попытка сокрытия денежных средств, после чего взыскание было обращено уже на саму пенсионерку.
В итоге суд наложил арест на квартиру и пенсионные выплаты Юлии Леонидовны. По словам ее сына, женщине оставили только прожиточный минимум в размере 17 754 рублей. Мужчина обратился в местную прокуратуру, где по данному факту проводится проверка.
