Из-за долга сына у блокадницы арестовали пенсию и жилье

Как утверждает ее сын, архитектор по профессии, судебные взыскания стали следствием затяжного конфликта с руководительницей стоматологической клиники. По его словам, он выполнял для нее работы, однако позже был обвинен в неисполнении договорных обязательств. Это стало основанием для подачи исков о взыскании средств. Часть судебных решений, как утверждает мужчина, впоследствии была отменена, однако требования были заявлены повторно.